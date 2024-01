Dziś premiera Sovereign Syndicate, gry inspirowanej Disco Elysium, Baldur's Gate i Arcanum

Zobacz premierowy zwiastun produkcji, która przenosi graczy do steampunkowego świata.

Wszystkich fanów gier cRPG zachęcamy do obserwowania, jak radzić będzie sobie Sovereign Syndicate. Produkcja od Crimson Herring Studio dziś debiutuje na PC. Zainteresowanych odsyłamy do poniższego trailera premierowego.

Czy warto zagrać w Sovereign Syndicate?

Wszyscy miłośnicy gier stawiających na fabułę z pewnością chcieliby zobaczyć zapowiedź Disco Elysium 2. Niestety ze względu na wewnętrzne problemy, z którymi boryka się studio, możliwe, że nigdy nie zobaczymy sequela tej genialnej produkcji. Ważne jednak, że wielu deweloperów zainspirowało się dokonaniami ZA/UM, próbując tworzyć gry o podobnym charakterze. Jednym z takich projektów jest właśnie Sovereign Syndicate.



Za sprawą fabuły przeniesiemy się do Londynu w czasach wiktoriańskich, a całość utrzymana jest w steampunkowym klimacie. Zabawę rozpoczniemy od wyboru 1 z 3 dostępnych postaci. Warto wspomnieć, że każdy z bohaterów posiada odmienną historię, która wraz z postępem będzie splatać się w całość z głównym wątkiem. Twórcy obiecują dużą swobodę w podejściu do rozgrywki i przygotowanych wyzwań. Umiejętności protagonistów zostały zaprojektowane w taki sposób, by każda z nich miała istotne znaczenie w trakcie zabawy.