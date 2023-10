Dziś premiera Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Czy to udana kontynuacja?

Obecnie Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged może pochwalić się średnią ocen na poziomie 79% (na podstawie 35 opinii) w serwisie OpenCritic . Warto dodać, że najnowszą produkcję studia Milestone poleca 73% recenzentów. Wśród zalet wymienia się przede wszystkim za satysfakcjonującą rozgrywkę i udane rozwinięcie formuły z pierwszej części. Na plus zalicza się również zróżnicowane i świetnie wyglądające trasy oraz masę pojazdów do odblokowania. Gra jest chwalona także za nowe tryby.

Jak niemal każda produkcja, tak i Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged posiada również swoje wady. Część recenzentów narzeka na tryb fabularny oraz brak większych zmian i nowości względem poprzedniej części. Wielu dziennikarzom nie przypadły do gustu także motocykle, a wśród minusów wymienia się też irytujące skoki oraz okazjonalne problemy związane z fizyką. Jeśli jednak polubiliście pierwszą odsłonę Hot Wheels Unleashed, to warto zainteresować się sequelem.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – wybrane oceny:

Na koniec przypomnijmy, że Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged dostępne jest od dziś na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Milestone, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – małe deja vu.