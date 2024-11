Dziś kinowa premiera Gladiator 2. Krytycy "obrzucili" film czerwonymi pomidorami... na Rotten Tomatoes

Dziś, 15 listopada, na ekrany kin wchodzi wyczekiwany Gladiator 2. I jest to dobra nowina dla europejskich widzów, ale nie dla amerykańskich. W USA film ma swoją premierą dopiero 22 listopada. Tak czy inaczej, na portalu Rotten Tomatoes film już teraz zdołał zebrać aż 124 recenzje. Krytycy w dużej mierze są zadowoleni, co obrazuje wynik 76 procent pozytywnych opinii. Tak, film został więc “obrzucony” pozytywnymi recenzjami.

Recenzje Gladiatora 2 pozytywne, acz wyważone

To solidny wynik, wskazujący na to, że kontynuacja kultowego Gladiatora sprostała wysokim oczekiwaniom, oferując zarówno emocjonującą akcję, jak i wciągającą fabułę. Nie jest to jednak wynik idealny, uwzględnia on bowiem opinii głosy niezadowolenia. Oto fragmenty kilku recenzji: