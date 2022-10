Dynamiczne motywy z Ghost of Tsushima za darmo na PS4

Ghost of Tsushima zadebiutowało w 2020 i generalnie mocno spodobało się graczom i krytykom – dla niektórych produkcja od Sucker Punch pozostaje grą ubiegłej generacji. Twórcy już jakiś czas temu oznajmili , że kończą oficjalne wsparcie dla gry. Tymczasem dzisiaj Sony udostępniło na Twitterze kod do trzech dynamicznych motywów z GoT na PlayStation 4 . Kod znajdziecie w tweecie na dole tego newsa.

Jeśli chodzi o inne wieści na temat tytułu, to pod tym adresem informowaliśmy o ciekawych statystykach, które Sucker Punch opublikowało z okazji 2. urodzin Ghost of Tsushima. Okazało się między innymi, że przez dwa lata od premiery gracze spędzili wspólnie ponad 6430 lat na grzbiecie konia. Warto też dodać, że wersja Director’s Cut jest obecnie dostępna w PlayStation Plus Extra i Premium. Osoby opłacające droższe warianty abonamentu mogą więc zagrać w Ducha bez dodatkowych opłat.

Ghost of Tsushima 2 w produkcji?

Co natomiast dotyczy prac nad kontynuacją RPG-a, to oficjalnie wciąż nie wiemy nic – jednak w internecie co jakiś czas pojawiają się pewne wskazówki, które sugerują, że coś jednak jest na rzeczy. Na przykład w 2. połowie czerwca informowaliśmy o ogłoszeniach o pracę w Sucker Punch, których opis mógł wskazywać na prace nad sequelem GoT.

