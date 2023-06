Dying Light 2 zamieni się dziś w horror. Zobaczcie zwiastun nowej aktualizacji

Aktualizacja „Good Night, Good Luck” wprowadzi również do Dying Light 2 nowe animacje oraz styl parkouru. Deweloperzy zapowiadają, że gracze będą mogli uruchomić tryb, w którym będą mieć większą kontrolę nad bohaterem. Wspomniany patch zostanie udostępniony już dziś – 29 czerwca – ale to nie koniec atrakcji.

Techland szykuje bowiem więcej niespodzianek dla miłośników grozy za sprawą Summer of Horrors. Polskie studio przez całe lato zamierza dostarczać graczom Dying Light 2 różnego rodzaju aktualizacje i wydarzenia skierowane do fanów horrorów. W planach są m.in. crossovery z innymi markami. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne szczegóły.

Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.