Dying Light 2 otrzyma aktualizację, która sprawi, że "gracze narobią w portki"

W niedawnym wywiadzie z serwisem The Gamer jeden z pracowników studia Techland – Tymon Smektała – ujawnił garść szczegółów na temat zaplanowanej aktualizacji do gry Dying Light 2: Stay Human , która ma przede wszystkim podkręcić klimat horroru oraz wprowadzić nowe mechaniki i sztuczki audiowizualne. Osłabienie wspomnianego klimatu jest częstym zarzutem w stosunku do drugiej części cyklu; zdaniem wielu graczy jedynka jest po prostu straszniejsza od najnowszej odsłony. Deweloperzy chcą to wkrótce zmienić.

Dying Light 2: Stay Human będzie straszniejsze

Zdaniem dewelopera możemy spodziewać się nowych rozwiązań, które zostaną zaprojektowane po to, aby zwiększyć strach gracza podczas eksploracji świata Dying Light 2 w nocy. Zespół chce wykorzystać każdy możliwy trik, aby gracze narobili w portki – ze strachu.