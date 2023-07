Dying Light 2 z nowymi atrakcjami. Wystartował event dla fanów The Walking Dead

Wydarzenie The Walking Dead w Dying Light 2 dostępne będzie do 2 sierpnia do 16:00 czasu polskiego. Techland informuje, że w jego trakcie każdego dnia gracze będą musieli zmierzyć z nowym celem osobistym. Dodatkowo użytkownicy będą mieli okazję zdobyć Lucille – ukochaną broń Negana, czyli kij bejsbolowy owinięty drutem kolczastym.

Pod koniec czerwca Dying Light 2 doczekało się aktualizacji „Good Night, Good Luck” , która utrudniła nieco rozgrywkę po zmroku. Techland zapowiedział wówczas również, że przez całe lato – w ramach akcji Summer of Horrors – w grze będą pojawiać się różnego rodzaju aktualizacje i wydarzenia skierowane do fanów horrorów. Wczoraj natomiast w Dying Light 2 ruszył jeden z zapowiadanych eventów, który powinien w szczególności zainteresować miłośników The Walking Dead.

To jednak nie koniec atrakcji. Techland przygotował bowiem również specjalny zestaw przedmiotów dla fanów The Walking Dead. DLC wyceniono na 7,99 dolarów, a całość składa się ze stroju Ricka Grimesa, katany Michonne, kija Lucille, noża Negana oraz paralotni z motywem The Walking Dead.

Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.