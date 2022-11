Dying Light 2 z nową aktualizacją. Wraca uwielbiana funkcja z pierwszej części

Zgodnie z zapowiedziami już jutro Dying Light 2 otrzyma pierwszy fabularny dodatek zatytułowany Bloody Ties. W minioną niedzielę Techland zaprezentował nowy zwiastun rozszerzenia, a także podzielił się kilkoma szczegółami na jego temat. Tymczasem produkcja polskiego dewelopera doczekała się kolejnej aktualizacji, która przygotowuje grę na premierę wspomnianego DLC, a także – jak się okazuje – wprowadza uwielbianą przez graczy pierwszego Dying Light funkcję.

Techland wprowadza efekt prześwietlenia do Dying Light 2

Za sprawą aktualizacji oznaczonej numerem 1.7.2 Techland wprowadził do Dying Light 2 efekt prześwietlenia, dzięki któremu gracze podczas zadawania ciosów będą mogli zobaczyć łamiące się kości oponentów. Deweloperzy podkreślają, że wspomniana funkcja będzie z czasem ulepszana, a twórcy jak zawsze będą brać pod uwagę opinie graczy.



Dodatkowo patch 1.7.2 wprowadza do Dying Light 2 sporo poprawek związanych m.in. z rozgrywką, zabawą w kooperacji czy też interfejsem użytkownika. Jeśli jesteście zainteresowani pełną listą zmian, to zajrzyjcie pod ten adres.



Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

Wczytywanie ramki mediów.