Dying Light 2 Stay Human z darmowymi nowościami. Techland wciąż świętuje urodziny gry

Kilka dni temu zakończył się darmowy weekend z Dying Light 2: Stay Human na Steamie. Gracze mogli przetestować nowości, które pojawiły się w grze wraz z „najbardziej ambitną aktualizacją”, której doczekała się produkcja. Techland nie zwalnia jednak tempa z okazji 2. urodzin gry i ma dla graczy jeszcze więcej atrakcji.

Darmowe nowości w Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Do 7 marca miłośnicy Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition mogą odebrać darmowe przedmioty. W schowku gracza w dowolnej strefie bezpieczeństwa czekać będzie pistolet Harran, którego można swobodnie używać podczas eksploracji świata. Ponadto zdobyć można zestaw Retrowave Redux Skin Bundle, który zawiera strój Night Rider Redux, maczetę Blademaxx Redux ze schematem z modyfikacją Shock, kosę Dark Sickle Redux ze schematem z modyfikacją Shock oraz spadochron Night Vibes.

Nieco bardziej trzeba pośpieszyć się w przypadku Pakietu powitalnego w Azylu Pielgrzyma. Zestaw przedmiotów, który zawiera Nightrunner Craftpart, strój Stay Human oraz broń Extinguisher można bowiem odebrać w Zestaw przedmiotów, który zawiera Nightrunner Craftpart, strój Stay Human oraz broń Extinguisher można bowiem odebrać w Azylu do 3 marca.

To jednak nie koniec atrakcji, jakie przygotował dla graczy Techland. Do gry zostały bowiem dodane nowe misje dla ocalonych, a dodatkowo powrócili legendarni bohaterowie – Tolga i Fatin z Dying Light. Warto również wspomnieć, że do 7 marca Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition można zakupić z 50% zniżką.