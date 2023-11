Dying Light 2 przenosi graczy w klimaty średniowiecza i łączy siły z For Honor

Wydarzenie For Honor w Dying Light 2 trwa do 5 grudnia do 16:00 czasu polskiego, a w jego trakcie gracze zmierzą się z kensei, strażnikiem oraz berserkiem . Wspomnianych wojowników można spotkać w całym mieście, gdzie będą toczyć pojedynki nie tylko ze sterowanym przez użytkowników bohaterem, ale także z zombie oraz członkami konkurencyjnych frakcji.

Na początku listopada Dying Light 2 doczekało się sporej aktualizacji, która m.in. wprowadziła system naprawy uzbrojenia . Tymczasem w najnowszej produkcji studia Techland nastało średniowiecze. Polskie studio postanowiło połączyć siły z Ubisoftem i przygotowało specjalne wydarzenie, w ramach którego w Villedor pojawili się wojownicy z uniwersum For Honor . Gracze muszą stawić czoła wymagającym przeciwnikom i zmusić ich do opuszczenia miasta.

Strój berserkera oraz paralotnia frakcji wikingów zostaną odblokowane po zrealizowaniu celu osobistego, a nagrodą za cel globalny będzie talizman do broni w kształcie tarczy watażki. Berserker Bundle będzie można kupić także w sklepie wewnątrz gry, gdzie dostępne są także dwa inne zestawy – Warden Bundle oraz Kensei Bundle. Wszystkie pakiety wyceniono na 500 punktów DL.

Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.