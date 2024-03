Dying Light 2 doczeka się wsparcia dla funkcji cross-play? Techland odpowiada

Jeszcze przed premierą zapowiedziano, że Dying Light 2: Stay Human nie otrzyma wsparcia dla funkcji cross-play . Część fanów jednak wciąż zastanawia się, czy Techland zdecyduje się na dodanie wspomnianej opcji do swojej produkcji. Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Tymon Smektała, czyli reżyser serii Dying Light.

Warto dodać, że w dniu premiery Dying Light 2: Stay Human nie oferowało również wsparcia dla funkcji cross-gen. Opcja rozgrywki międzygeneracyjnej na platformach Xbox i PlayStation została jednak wprowadzona wraz z aktualizacją społeczności numer 2.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.