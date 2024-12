Dungeons and Dragons: Dark Alliance zostanie usunięte. Twórcy poinformowali o dacie wyłączenia serwerów

W 2021 roku studio Tuque Games we współpracy z Wizards of Coast wydało RPG akcji pod tytułem Dungeons and Dragons: Dark Alliance. Twórcy właśnie zaktualizowali kartę produktu na Steamie potwierdzając planowane zakończenie wsparcia dla gry. Poznaliśmy planowaną datę wyłączenia serwerów.

Dungeons and Dragons: Dark Alliance - nowy komunikat zespołu

Na Steamie możemy przeczytać zaktualizowany opis Dungeons and Dragons: Dark Alliance, w którym twórcy poinformowali o wyłączeniu serwerów w dniu 2/24/2025. Oznacza to brak dalszej możliwości gry online oraz zakupu. Warto dodać, że osoby posiadające produkt i/lub dodatek wciąż mogą go uruchomić w trybie solowym, lecz nie otrzymają wsparcia dla trybu współpracy - dotyczy to również lokalnego co-opa z udziałem towarzyszy sterowanych przez sztuczną inteligencję.