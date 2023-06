Dubbing w Metal Gear Solid 3 Remake – czy będą zmiany?

Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak jakiś czas temu Tommy Williams z Konami America, który udzielił wywiadu redakcji The Verge. W trakcie rozmowy przedstawiciel japońskiej firmy poinformował bowiem, że Konami nie planuje ponownie nagrywać kwestii dialogowych na potrzeby Metal Gear Solid 3 Remake. Oznacza to, że dubbing w odświeżonej wersji trzeciej odsłony serii Metal Gear Solid nie ulegnie zmianom, a gracze usłyszą dokładnie te same głosy, co w oryginale.