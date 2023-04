Drugi sezon serialu Obi-Wan Kenobi może nigdy nie powstać. Wygląda na to, że Disney stawia na inne widowiska.

Doroczne święto fanów Gwiezdnej Sagi, impreza Star Wars Celebration w Londynie, przyniosła mnóstwo rozgrzewających serca widzów zapowiedzi. Okazało się, że uniwersum będzie intensywnie rozwijane. Jednak wśród tego optymizmu pojawiła się też informacja, która mogła zmrozić wielbicieli Ewana McGregora i serialu Obi-Wan Kenobi.

Drugi sezon serialu Obi-Wan Kenobi zagrożony?

Kathleen Kennedy pełniąca funkcję prezes Lucasfilm, wypowiadała się o niektórych przyszłych franczyzach Star Wars. Kiedy doszło do tematu drugiego sezonu Obi-Wan Kenobi stwierdziła, że nie trwają żadne prace nad kontynuacją tej opowieści. Co prawda serial podobał się widzom i jest dobra wola zarówno ze strony Deborah Chow (reżyseria), jak i Ewana McGregora grającego główną rolę, ale Disney uważa, że powróci do tematu później.