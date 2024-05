Drugi sezon Rodu smoka zawiera brutalną scenę z książki. Czegoś takiego nie było nawet w Grze o Tron

Powiedziałabym tylko, że to nadal Gra o Tron, więc spodziewaj się najgorszego. Zawsze licz na najgorsze rozwiązania z możliwych, a następnie to podwój. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, żeby nie zepsuć zbytnio zabawy, ale to jest naprawdę okropne.