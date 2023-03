Drugi sezon Rodu smoka będzie krótszy. Serial zakończy się na trzecim sezonie?

Ród smoka to największy ubiegłoroczny serialowy hit fantasy, który podbił serca widzów platformy HBO Max. Obecnie trwają prace nad drugim sezonem, który według serwisu Deadline zostanie skrócony o dwa odcinki. HBO nie podało liczby odcinków nowej serii przy jej ogłoszeniu, co nie jest standardową praktyką dla firmy. Okazuje się, że choć pierwotnie planowali 10-odcinkowy sezon, to ostatecznie zdecydowano się go skrócić do 8 epizodów.

Ród smoka z mniejszą liczbą odcinków w drugim sezonie

Niektórzy spekulują, że ma to związek z cięciem kosztów przez Warner Bros. Discovery, ale rzecznik wytwórni podkreślił, że mniejsza liczba odcinków została oparta na napisanej przez twórców historii. Jednak źródła związane z serialem donoszą, że niektóre wątki zostały usunięte i zostaną wykorzystane dopiero w trzecim sezonie, w tym wielka bitwa, która prawdopodobnie miała rozegrać się w jednym z ostatnich odcinków drugiej serii.