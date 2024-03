Dragon’s Dogma 2 i problemy z wydajnością na PC. Capcom szuka już rozwiązania

Japońska firma – w oświadczeniu przesłanym redakcji IGN – informuje, że jest świadoma problemów z płynnością animacji w pecetowej wersji Dragon's Dogma 2 . Capcom wyjaśnia, że we wspomnianej produkcji „duża ilość użycia procesora jest przypisana do każdej postaci”, a następnie „dynamicznie oblicza wpływ ich fizycznej obecności w różnych środowiskach”. Zapewniono również, że trwają już prace nad stosownymi poprawkami.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już jutro, czyli 22 marca 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe i duże.