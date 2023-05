Dragon Age: Dreadwolf zadebiutuje najwcześniej za rok. Informacje z raportu EA

Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że Dragon Age: Dreadwolf znajduje się w fazie postprodukcji, a w rozwoju gry zespół wspiera Mark Darrah. Okazuje się jednak, że na premierę nowej odsłony serii Dragon Age będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Electronic Arts opublikowało bowiem nowy raport finansowy, z którego potwierdza, że wspomniany tytuł nie ukaże się na rynku w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Premiera Dragon Age: Dreadwolf nie odbędzie się w bieżącym roku fiskalnym

W opublikowanym dokumencie Electronic Arts wymieniło listę tytułów, które zadebiutowały lub dopiero zadebiutują w bieżącym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2024 roku. Amerykańska firma w najbliższych miesiącach zamierza dostarczyć na rynek takie tytuły jak Super Mega Baseball 4, F1 23, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, Immortals of Aveum oraz EA Sports FC, czyli następcę serii FIFA.