Już niedługo będzie można zagrać w Dooma na... kosiarce

DOOM, czyli legendarna strzelanka od studia id Software, w przeszłości została uruchomiona między innymi na teście ciążowym, w aplikacji Notatnika czy nawet na bakteriach. Okazuje się jednak, że na tym ta przygoda się nie zakończy – jak podaje między innymi serwis Games Radar, już niedługo w produkcję będzie można zagrać na kosiarce. Nie jest to fake – do sieci trafił nawet oficjalny zwiastun.

DOOM na kosiarce. Zobacz zwiastun

Materiał prezentuje robota koszącego o nazwie Husqvarna Automover Nera. id Software udostępni na nim swoje dzieło w ramach aktualizacji, która pozwoli grać w DOOM-a na kosiarce od 9 kwietnia do 9 września bieżącego roku. Jak można zobaczyć na zwiastunie, rozgrywka sprowadza się do operowania wbudowanego we wspomnianą kosiarkę wyświetlacza za pomocą specjalnego pokrętła nawigacyjnego – kręcenie nim oznacza poruszanie się w lewo lub w prawo, zaś naciskanie go oznacza strzelania. Jest również przycisk startu, który pozwala iść przed siebie.