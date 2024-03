Don’t Starve: The Board Game to nowy projekt twórców Frostpunk: Gra planszowa

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi Cyberpunk 2077- Gra planszowa od twórców Wiedźmin: Stary Świat. Okazuje się jednak, że na rynek zmierza jeszcze jedna warta uwagi planszówka na podstawie popularnej gry wideo. Mowa tutaj oczywiście o Don’t Starve: The Board Game, czyli kolejnym projekcie Glass Cannon Unplugged.

Don’t Starve: The Board Game zapowiedziane. Nad planszówką pracuje Glass Cannon Unplugged

Glass Cannon Unplugged ma na swoim kilka udanych planszówek na podstawie gier wideo. Wspomniana firma była bowiem odpowiedzialna m.in. za Frostpunk: Gra planszowa oraz This War of Mine: Gra planszowa. Teraz przyszedł natomiast czas na Don’t Starve: The Board Game, które powstaje we współpracy ze studiem Klei Entertainment.