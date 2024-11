Dodatek i darmowa aktualizacja do Blasphemous 2 wprowadzają wielkie zmiany. Nowości już dostępne

Wczoraj miała miejsce premiera zapowiedzianego jakiś czasu temu Blasphemous 2: Mea Culpa. Platformówka typu soulslike zyskała sporą popularność po premierze w ubiegłym roku i była dobrze oceniana przez społeczność. Twórcy przypomnieli, jakiej zawartości możemy spodziewać się w rozszerzeniu. Do gry trafiła również darmowa aktualizacja ulepszająca istotne elementy gry.

W Blasphemous 2 pojawiło się sporo zmian w ramach darmowej aktualizacji o tytule True Torment. Na liście udostępnionej przez twórców najbardziej wyróżnia się możliwość rozpoczęcia Nowej Gry Plus, lecz możemy znaleźć również wiele ulepszeń istniejących wcześniej elementów gry. Wśród nich pojawili się m.in. nowy przeciwnicy, umiejętności, połączenia między strefami oraz rozszerzenie znanych graczom lokacji. W grze mamy zobaczyć szereg zmian typu Quality of Life, lecz nie zostały one wymienione.