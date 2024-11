Dodatek do Millennia zaoferuje kilka klimatycznych nowości. Premiera w listopadzie

Millennia to strategia, która swoją konstrukcją przypomina Cywilizację. Niestety nie została ona zbyt dobrze przyjęta, ale dodatek Atomic Ambitions ma poprawić odbiór produkcji.

Millennia ukazała się w marcu bieżącego roku. Produkcja studia C Prompt Games postawiła na rozgrywkę do złudzenia przypominającą tę oferowaną przez Cywilizację. Początki były bardzo trudne, ale z czasem kolejne aktualizacje i dodatek Ancient Worlds nieco poprawiły sytuację gry, ale dla graczy to wciąż za mało. Recenzje na platformie Steam nadal pozostają mieszane.

Paradox Interactive

Lada moment zagramy w klimatyczny dodatek do Millennnia

Już 12 listopada swoją premierę będzie miał kolejny dodatek o nazwie Atomic Ambitions i jak się już zapewne spodziewacie, rozszerzenie będzie się kręciło wokół wojny atomowej. Dodatek poruszy także problemy nadmiernych zanieczyszczeń i odpadów radioaktywnych, co możemy odczytać jako swego rodzaju ostrzeżenie, które nie raz pojawiało się w popkulturze (Wall-e). Przede wszystkim rozgrywka zostanie wzbogacona o nową epokę (czas atomu inspirowany XX wiekiem) i mechanizmy.