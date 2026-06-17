Dobre recenzje już nie wystarczają. Jedna z najlepiej ocenianych strzelanek roku nie ocaliła deweloperów

Po siedmiu latach prac i udanej premierze twórcy Luna Abyss zostali zwolnieni.
Branża gier po raz kolejny pokazuje, że sukces artystyczny nie zawsze idzie w parze z biznesowym. Zaledwie kilka tygodni po premierze dobrze ocenianego Luna Abyss cały zespół deweloperski został zwolniony, a studio zakończyło działalność.
Luna Abyss – smutne zakończenie
Kosmiczny shooter studia Kwalee Labs zadebiutował 21 maja po siedmiu latach produkcji. Gra szybko zebrała pozytywne opinie – obecnie posiada 86% pozytywnych recenzji na Steamie, a w serwisie Metacritic osiągnęła średnią 81 punktów. Mimo to sukces krytyczny nie przełożył się na przyszłość zespołu.
Informację o zamknięciu studia przekazała szefowa Kwalee Labs, Hollie Emery. W opublikowanym oświadczeniu dowiedzieliśmy się, że decyzja o zwolnieniach nie należała do zespołu. Twórcy są dumni z efektów swojej wieloletniej pracy i wdzięczni za pozytywny odbiór gry zarówno przez media, jak i graczy.
Jesteś więźniem skazanym na eksplorację opuszczonej megastruktury, rozciągającej się głęboko pod powierzchnią sztucznego księżyca Luna. Twoim zadaniem jest odzyskanie zapomnianej technologii z głębi Otchłani oraz zaginionej kolonii, którą ona pochłonęła. Każdy twój ruch będzie nadzorowany przez sztuczną strażniczkę o imieniu Aylin.
Te wielowiekowe ruiny tętnią szaleńczymi echami, sugerującymi tajemnice niegdyś kwitnącego miasta Greymont i jego strasznego losu. Plaga. Dogmaty Wszechojca. Chór Kolektywu. Głosy Otchłani wzywają cię; szepczą dziwne przesłania...
Luna Abyss jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.