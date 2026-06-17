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Dobre recenzje już nie wystarczają. Jedna z najlepiej ocenianych strzelanek roku nie ocaliła deweloperów

Mikołaj Berlik
2026/06/17 13:00
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Po siedmiu latach prac i udanej premierze twórcy Luna Abyss zostali zwolnieni.

Branża gier po raz kolejny pokazuje, że sukces artystyczny nie zawsze idzie w parze z biznesowym. Zaledwie kilka tygodni po premierze dobrze ocenianego Luna Abyss cały zespół deweloperski został zwolniony, a studio zakończyło działalność.

Luna Abyss
Luna Abyss

Luna Abyss – smutne zakończenie

Kosmiczny shooter studia Kwalee Labs zadebiutował 21 maja po siedmiu latach produkcji. Gra szybko zebrała pozytywne opinie – obecnie posiada 86% pozytywnych recenzji na Steamie, a w serwisie Metacritic osiągnęła średnią 81 punktów. Mimo to sukces krytyczny nie przełożył się na przyszłość zespołu.

Informację o zamknięciu studia przekazała szefowa Kwalee Labs, Hollie Emery. W opublikowanym oświadczeniu dowiedzieliśmy się, że decyzja o zwolnieniach nie należała do zespołu. Twórcy są dumni z efektów swojej wieloletniej pracy i wdzięczni za pozytywny odbiór gry zarówno przez media, jak i graczy.

Oficjalnie nie podano przyczyn zamknięcia studia. Wszystko wskazuje jednak na to, że kluczowym czynnikiem mogły okazać się wyniki sprzedaży. Luna Abyss trafiło bowiem do Xbox Game Pass już w dniu premiery, a dane dotyczące liczby graczy na tej platformie nie są publicznie dostępne. Z kolei statystyki Steam nie sugerowały dużego zainteresowania produkcją.

GramTV przedstawia:

Jesteś więźniem skazanym na eksplorację opuszczonej megastruktury, rozciągającej się głęboko pod powierzchnią sztucznego księżyca Luna. Twoim zadaniem jest odzyskanie zapomnianej technologii z głębi Otchłani oraz zaginionej kolonii, którą ona pochłonęła. Każdy twój ruch będzie nadzorowany przez sztuczną strażniczkę o imieniu Aylin.

Te wielowiekowe ruiny tętnią szaleńczymi echami, sugerującymi tajemnice niegdyś kwitnącego miasta Greymont i jego strasznego losu. Plaga. Dogmaty Wszechojca. Chór Kolektywu. Głosy Otchłani wzywają cię; szepczą dziwne przesłania...

Luna Abyss jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/fps/dev-releases-one-of-the-years-best-shooters-entire-team-is-laid-off-less-than-a-month-later-a-decision-that-was-completely-outside-of-our-control/

Tagi:

News
PC
Steam
strzelanka
zamknięcie
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Luna Abyss
zamknięcie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:11
Renchar napisał:

Pierwsze słyszę o tej gierce 

Nom, chyba najbardziej zawinił marketing. Druga sprawa to fakt że wypuszczają taką gierkę zaraz obok Saros. Przyznam szczerze że nie chwyciło mnie to w ogóle.

Zresztą sam się boję tego samego. Powoli wydaje dev blogi itp ale realnie moja gra jest bardzo niszowa. Ale też wiedziałem o tym bo robię grę którą chce zrobić a nie coś typowo pod sprzedaż. Jednak fajnie by było gdyby ktoś oprócz rodziny i znajomych po to sięgnął.  Większość wydatków idzie na artystę 3D którego nająłem do pomocy. Nie mam dużo kasy na marketing. Równie dobrze mogę skończyć z 5 userami na Steam :-) 

No ale do wydania gry jeszcze co najmniej kwartał pracy. Jest czas żeby spróbować zbudować społeczność.  

Renchar
Gramowicz
Dzisiaj 13:27

Pierwsze słyszę o tej gierce 




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