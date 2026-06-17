Dobre recenzje już nie wystarczają. Jedna z najlepiej ocenianych strzelanek roku nie ocaliła deweloperów

Branża gier po raz kolejny pokazuje, że sukces artystyczny nie zawsze idzie w parze z biznesowym. Zaledwie kilka tygodni po premierze dobrze ocenianego Luna Abyss cały zespół deweloperski został zwolniony, a studio zakończyło działalność.

Luna Abyss – smutne zakończenie

Kosmiczny shooter studia Kwalee Labs zadebiutował 21 maja po siedmiu latach produkcji. Gra szybko zebrała pozytywne opinie – obecnie posiada 86% pozytywnych recenzji na Steamie, a w serwisie Metacritic osiągnęła średnią 81 punktów. Mimo to sukces krytyczny nie przełożył się na przyszłość zespołu.