Dlaczego na Gladiatora 2 musieliśmy czekać tak długo? Ridley Scott wyjaśnia

Dlaczego teraz? Nie było wcześniej scenariusza. Właściwie próbowaliśmy cztery lata temu i wybrałem bardzo dobrego scenarzystę, który nie mógł się pogodzić, że nie zdążył napisać historii. Zmagał się z tym i był strasznie zmartwiony, że nie dostarczył scenariusza. To mój przyjaciel. Zapytałem się go: „Nie zdążysz?”, a on odpowiedział, że „nie”. Zajęło to 10 miesięcy. Więc przestał pracować nad filmem. A potem raz jeszcze spróbowaliśmy, ale tym razem wróciliśmy z nowym pomysłem. Ktoś ocalał. Ten, który przeżył, jest synem Lucilli i Maximusa.