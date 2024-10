Disney+ z mnóstwem premier w październiku. Wiele nowości w ofercie

Disney+ zaprezentował pełną listę premier na październik. Na platformie w najbliższych tygodniach obejrzymy sporo ciekawych nowości. Trzeba wspomnieć o Doktorze Odyssey, a także nowym oryginalnym serialu Rywale, czy La Máquina: Bokser z Diego Luną, gwiazdą Andora, oraz horrorze Wstrzymaj oddech z Sarah Paulson w roli głównej. To tylko wybrane premiery przygotowane na październik. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Oklahoma, lata trzydzieste XX wieku. Dom rodziny Bellum spoczywa w dolinie brudu, a chmury pyłu zasłaniają słońce. Margaret (Sarah Paulson) i jej dwie córki, Rose (Amiah Miller) i Ollie (Alona Jane Robbins), zajmują się farmą, podczas gdy mąż Margaret wyjechał w poszukiwaniu pracy. Gdy walczą o przetrwanie, w okolicy pojawia się tajemniczy nieznajomy (Ebon Moss-Bachrach), zagrażając wszystkiemu, co znają i kochają. A może zagrożenie czai się jeszcze bliżej?

La Máquina: Bokser – 9 października

Po druzgocącej porażce Esteban „La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) znajduje się w trudnym momencie swojej bokserskiej kariery. Szczęśliwie dla niego, jego menedżer i najlepszy przyjaciel Andy Lujan (Diego Luna) jest zdeterminowany, aby przywrócić go na szczyt. Kiedy jednak do akcji wkracza nikczemna organizacja, stawką tego rewanżu staje się życie lub śmierć. Walcząc o powrót do gry, Esteban musi jednak także pokonywać osobiste demony i chronić swoją rodzinę, w tym byłą żonę Irasemę (Eiza González), dziennikarkę, która znalazła się na kursie kolizyjnym z mroczną odsłoną bokserskiego świata.

Rywale – 16 października

Akcja serialu „Rywale” rozgrywa się na tle żądnych władzy elit społecznych i zabiera widzów w bezwzględny świat niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O’Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem a córką Declana, Taggie O’Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony’ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?

Zakłamanie (sezon 2) - 16 października