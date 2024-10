Disney+ w listopadzie z wielkim kinowym hitem. Do tego oczekiwane nowości

Jego niezapomniana muzyka stanowi nieodłączny element najsłynniejszych filmów z kilku dekad. Zobacz i usłysz historię mistrza Johna Williamsa wzbogaconą o rozmowy z twórcami, muzykami i osobami, które zainspirował, a także zajrzyj za kulisy historii kinematografii.

Endurance: Wyprawa na Antarktydę – 2 listopada

Badacz Antarktydy Ernest Shackleton zasłynął jako nieustraszony przywódca, kiedy w brawurowy sposób utrzymał przy życiu swoją załogę przez ponad rok po tym, jak stracili statek, który utknął w dryfującym lodzie. Sto lat później grupa podróżników wyrusza na poszukiwania zatopionej jednostki. Obie wyprawy łączy odwaga i determinacja uczestników, która pozwoli opowiedzieć historię o niezłomnym pragnieniu przetrwania i sile ludzkiego ducha.

Stary człowiek (Sezon 2) – 6 listopada

W 2. sezonie serialu Stary człowiek stacji FX, były agent CIA Dan Chase (Jeff Bridges) i były zastępca dyrektora FBI Harold Harper (John Lithgow) ruszają na poszukiwania porwanej Emily Chase (Alia Shawkat). Stawka rośnie, tajemnice wychodzą na jaw, tymczasem Emily przeżywa tragiczny w skutkach kryzys tożsamości, a Zoe McDonald (Amy Brenneman) w zaskakujący sposób wkracza do świata Chase'a.

Deadpool & Wolverine – 12 listopada

Wade Wilson (Ryan Reynolds) porzucił swoją bohaterską tożsamość, aby od nowa poukładać swoje życie. Marzy jednak o wielkich rzeczach, takich jak uratowanie świata lub chociaż dołączenie do drużyny Avengersów. W spełnieniu marzenia nadarzy się okazja, gdy Deadpool zostaje porwany przez agentów TVA na zlecenie Paradoksa (Matthew Macfadyen), który informuje Wade’a, że jego świat chyli się ku upadkowi. Bohater postanawia odnaleźć odpowiedniego Wolverine’a (Hugh Jackman), który pomoże mu uratować linię czasu, ale nie będzie to łatwe zadanie. Gdy jednak wszystko wydaje się zmierzać do szczęśliwego finału, obaj bohaterowie trafiają do Pustki, w której rządzi bezwzględna Cassandra Nova (Emma Corrin). Deadpool i Wolverine będą mieli okazję zawiązać nowe znajomości i przezwyciężyć swoje słabości, aby pokonać Cassandrę i powstrzymać plan Paradoksa, zanim będzie za późno.