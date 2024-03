Disney+ na kwiecień. Nowość prosto z kin i powrót serialu, na który wszyscy czekali

Sztuka naśladuje życie, o czym Harriet przekonuje się, gdy odkrywa, że niektóre piosenki przenoszą ją w czasie... i to dosłownie. Kiedy dzięki muzyce na nowo przeżywa romantyczne wspomnienia o byłym chłopaku, jej podróż w czasie zbiega się z rozkwitającym uczuciem w teraźniejszości. Przemierzając hipnotyczne połączenie muzyki i wspomnień, kobieta zastanawia się, czy gdyby mogła, powinna zmienić przeszłość.

Blue - Tablica (odcinek specjalny) - 14 kwietnia

W kwietniu przed fanami Bluey nowe odcinki przygód rodziny Łączków, w tym najdłuższy w jego dotychczasowej historii. Pierwszy nowy odcinek, "Koszo-duszek", będzie miał swoją premierę w niedzielę 7 kwietnia, poprzedzając debiut 28-minutowego odcinka specjalnego "Tablica", którego premiera odbędzie się tydzień później.

Konflikt: Capote kontra socjeta (serial) - 17 kwietnia

Drugi sezon antologii Ryana Murphy'ego dla FX Konflikt: Capote kontra socjeta to ośmioodcinkowy serial oparty na bestsellerowej książce Laurence'a Leamera „Kobiety Capotego. Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour”. Uznany pisarz Truman Capote obracał się w towarzystwie kobiet ze szczytów elity towarzyskiej – bogatych, wytwornych dam, które błyszczały w odchodzącej w przeszłość epoce nowojorskiej śmietanki towarzyskiej – i które nazywał „łabędziami”. Do tej grupy pięknych i dystyngowanych kobiet należały wielka dama Barbara „Babe” Paley, Slim Keith, C.Z. Guest i Lee Radziwill. Oczarowany i urzeczony nimi, Capote wkradał się w ich życie, zyskiwał ich przyjaźń i stawał się powiernikiem ich sekretów, by na koniec zdradzić je, pisząc słabo zawoalowane historie z ich życia, w których ujawniał ich najskrytsze sekrety.

Sekretne życie ośmiornic (serial) - 22 kwietnia

W każdym oceanie już w niewielkiej odległości od brzegu mieszka zwierzę, które ma cechy przypisywane ludziom: inteligentne, społeczne, dociekliwe, delikatne i zaciekłe. Zwierzęta te budują miasta, używają narzędzi i współpracują z innymi gatunkami podczas polowań. Mają osobowości – niektóre są odważne, inne nieśmiałe. Potrafią w mgnieniu oka zmieniać kolor, fakturę skóry, a także kształt ciała. Widzą też więcej niż my. Wyniki ostatnich badań wiele mówią na temat świadomości ośmiornic, złożonych procesów decyzyjnych i indywidualnych charakterów. W tropikalnych rafach i w lodowatych wodach, przy brzegu i w głębinach – tam i wszędzie pomiędzy mieszkają ośmiornice.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (serial) - 26 kwietnia

Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi to czteroczęściowy serial, będący kroniką epickiej przeszłości i niepewnej przyszłości kultowego zespołu Bon Jovi. To 40-letnia odyseja idoli rock'n'rolla, która staje pod znakiem zapytania, gdy problemy z głosem Jona grożą zawieszeniem lub końcem działalności zespołu.

Pozostałe premiery na Disney+: