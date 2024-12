Disney bierze się za aktorską wersję kolejnego swojego hitu. I jest już wybrany reżyser

Ostatnie trzy aktorskie remake’i animowanych filmów Disneya nie były udane. Gdy Pinokio oraz Piotruś Pan i Wendy debiutowały bezpośrednio na Disney+, tak Mała Syrenka nie podbiła kin i nie stała się wielkim hitem na miarę Aladyna, czy Pięknej i Bestii. Pomimo tego wytwórnia nie zmieniła swoich planów i jeszcze w tym roku zobaczymy na dużym ekranie Mufasę: Króla Lwa, a w przyszłym Śnieżkę oraz Lilo i Stich, które niedawno otrzymało pierwszy zwiastun. W przygotowaniu jest także aktorska Vaiana, Herkules, czy Robin Hood. Teraz do tego grona dołączają Zaplątani, czyli nowa wersja animowanego hitu z 2010 roku.

Zaplątani otrzymają aktorski remake

Była to współczesna wersja klasycznej baśni o Roszpunce braci Grimm. Zaplątani zarobili w kinach na całym świecie ponad 592 miliony dolarów, zyskując nominację do Oscara za najlepszy film animowany. Chociaż szczegóły fabuły aktorskiej wersji są trzymane w tajemnicy, to oczekuj się, że film będzie wzorowany na animacji, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich filmach remake’ach Disneya.