Dishonored 3 z zapowiedzią na TGA 2023? Kolejne doniesienia o nowej grze Arkane

Dziennikarz skomentował bowiem wpis opublikowany na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym zacytowano wypowiedź insidera posługującego się pseudonimem „Nate the Hate” . To właśnie wspomniany leaker zapowiedział, że na The Game Awards 2023 zaprezentowana zostanie nowa gra Arkane Studios.

Warto jednak wspomnieć o liście nadchodzących gier firmy Bethesda, która trafiła do sieci w połowie września. Znalazło się na niej m.in. właśnie Dishonored 3, które według ujawnionych dokumentów ma zadebiutować na rynku w latach 2025-2026. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na The Game Awards 2023.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Dishonored, czyli Dishonored: Death of the Outsider, zadebiutowała na rynku we wrześniu 2017 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Ta przygoda ma moc – recenzja Dishonored: Death of the Outsider.