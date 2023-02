Dina pojawiła się w najnowszym odcinku The Last of Us? Neil Druckmann komentuje teorie fanów

Radosław Krajewski 0 0

Twórcy mogli nawiązać do drugiego sezonu.

Po krótkiej przerwie The Last of Us powróciło z nowym odcinkiem na HBO Max. Wpływ serialu na inne produkcje już jest odczuwalny i niedawno scenarzysta Akiva Goldsman przyznał, że Jestem Legendą 2 będzie inspirowane The Last of Us. Fani postapokaliptycznych klimatów mogą więc liczyć na sporo interesujących projektów w przyszłości, tym bardziej, że drugi sezon ekranizacji serii Naughty Dog jest już zapowiedziany. Jak niedawno powiedziała gwiazda widowiska, Bella Ramsey, pojawi się więcej wątków LGBTQ+, więc część widzów „będzie musiała się do tego przyzwyczaić”. Tym bardziej że twórcy już w szóstym odcinku mogli wprowadzić postać, która odegra ważną rolę w drugim sezonie. UWAGA! Poniżej znajdują się drobne spoilery z 6. odcinka The Last of Us Joel wraz z Ellie trafiają do miasta Jackson, gdzie spotykają Tommy’ego oraz poznają jego partnerkę, Marię. Podczas sceny na stołówce, Ellie uważnie przygląda się otoczeniu. W pewnym momencie zauważa, że zza pobliskiego filaru spogląda na nią młoda dziewczyna, w podobnym wieku do Ellie. Bohaterka ze złością każe jej odejść, po czym możemy bliżej przyjrzeć się tajemniczej dziewczynie, której imienia nie poznajemy.

Fani jednak nie mają wątpliwości, że tą osobą może być Dina. Dziewczyna pasuje wyglądem do popularnej postaci z The Last of Us: Part II, ale na tym etapie serialu nikt nie potwierdził fanowskiej teorii. Zachwycony reakcją fanów jest Neil Druckmann, który napisał na Twitterze: „Ahahaha. Kocham was wszystkich”, dzieląc się zdjęciem z dzisiejszych trendów, w którym znalazło się pytanie „Czy to była Dina”. Wczytywanie ramki mediów.

