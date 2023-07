Diablo Immortal wkrótce z nową klasą postaci. Blizzard prezentuje Blood Knighta

To pierwsza nowa klasa w uniwersum Diablo od 10 lat.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Blood Knight ma być „klasą hybrydową”, która będzie łączyć umiejętności walki w zwarciu z atakami dystansowymi . Wspomniany heros będzie mógł również zamienić się na krótki czas w swoją przeklętą formę, dzięki czemu zyska dostęp do osobnego zestawu umiejętności.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo Immortal dostępne jest na komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych z system iOS i Android. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Diablo Immortal – recenzja. Ten diabeł ma wiele twarzy.