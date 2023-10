Diablo 4 za darmo na PC. Nie zwlekajcie i przetestujcie najnowszą grę Blizzarda

Kilka dni temu do sieci wyciekły szczegóły na temat pierwszego dodatku do Diablo 4. Tymczasem Blizzard chce najwyraźniej zachęcić do swojej produkcji nowych graczy. Wczoraj – 26 października – na komputerach osobistych ruszył bowiem darmowy weekend z najnowszą odsłoną popularnej serii. Zainteresowani mają więc szansę przetestować nowe Diablo bez dodatkowych kosztów.

Blizzard zaprasza na darmowy weekend z Diablo 4 na PC

Darmowy weekend z Diablo 4 dostępny jest wyłącznie na platformie Battle.net. Oferta ważna jest do 30 października, czyli do najbliższego poniedziałku. Warto również dodać, że pecetowa wersja najnowszej odsłony serii Diablo dostępna jest obecnie w promocji. Do 1 listopada wspomnianą produkcję kupicie z 25% zniżką zarówno na Battle.net, jak i w sklepie Steam.