Wyciekły pierwsze szczegóły dodatku do Diablo 4? Powróci klasa z Diablo 3

Pojawienie się gry na Steamie pomogło graczom znaleźć informacje o pierwszym dodatku do Diablo 4.

W ubiegłym tygodniu Diablo 4 oficjalnie zadebiutowało na Steamie. Platforma Valve regularnie przeczesywana jest przez dataminerów, aby wydobyć nowe informacje o nadchodzących aktualizacjach i dodatkach do popularnych gier. Nie ustrzegła się tego również nowa gra Blizzarda i pierwsze informacje o planowanym dodatku wyciekły już do sieci. Przypomnijmy, że Rod Fergusson jakiś czas temu potwierdził, ze produkcja będzie otrzymywać coroczne rozszerzenia, więc pierwszej zapowiedzi możemy spodziewać się już niebawem. Zanim jednak Blizzard ogłosi pierwszy dodatek, do sieci wyciekły informacje, które wskazują na wiele nowości, w tym powrót klasy znanej z Diablo 3.

Diablo 4: Lord of Hatred – szczegóły pierwszego dodatku

Deweloperzy rozpoczęli już testowanie wersji alfa Diablo 4 w wersji 2.0, która najwyraźniej zawiera pierwsze rozszerzenie. Z analizy danych wynika, że dodatek będzie nosił tytuł Lord of Hatred i ponownie będzie skupiał się na Mefisto, należącego do Mrocznej Trójcy.