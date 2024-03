Diablo 4 z prezentacją nowego trybu. Blizzard przypomina graczom o Cięgach

Zgodnie z zapowiedziami Cięgi to „pełne adrenaliny wyzwanie”, które będzie dostępne dla wszystkich klas w Sferze Sezonowej . Dostępne będą w randzie świata IV, ale gracze muszą przygotować się na starcia z monstrami na poziomach wyższych niż 100, dlatego też to postacie 100. poziomu będą miały największe szanse na zwycięstwo.

Co tydzień czekają na Was nowe Cięgi: stałe, nieliniowe podziemia, w których będziecie walczyć o jak najlepszy wynik. Zdominujcie rywalizację, zdobądźcie pożądane Pieczęcie i zajmijcie należne Wam miejsce w rankingach. Czy zdołacie udowodnić swoją wartość? – pyta Blizzard.

Już kilka dni temu Blizzard zapowiadał, że Cięgi w Diablo 4 to „nieliniowe podziemia o stałym układzie”, które będą zmieniać się co tydzień. Każdy cykl będzie kończyć się we wtorek o 17:00 czasu polskiego, a zupełnie nowe Cięgi będą pojawiać się o 19:15. Udostępniony przez deweloperów materiał pozwala natomiast sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…