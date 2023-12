Diablo 4 z nowym wydarzeniem. Sanktuarium zastyga w trwodze przez Zimowy Pomór

Zgodnie z zapowiedziami Zimowy Pomór w Diablo 4 rozpocznie się dzisiaj – 12 grudnia 2023 roku – o 19:00 czasu polskiego i będzie trwać aż do 2 stycznia 2024 roku do 19:00 . W trakcie wydarzenia gracze w Sferze Sezonowej od rangi świata I wzwyć będą natomiast mogli „zanurzyć miecze w zmrożonych demonach”. Śmiałkowie muszą jedynie udać się na Zimowy Rynek w Kiowosadzie i porozmawiać z bardem Gileonem.

Gracze będą musieli również zadbać o odpowiednie dekoracje na Zimowym Rynku, by wspomniana lokacja „przepełniła się szczególną świąteczną atmosferą”. W tym celu użytkownicy będą musieli ulepszyć rynek do maksymalnego poziomu. Jak tego dokonać?

Gdy rozprawicie się ze śnieżnymi horrorami na Strzaskanych Szczytach i zdobędziecie dość morowych fragmentów, utraconych pamiątek i innych zasobów z Zimowego Pomoru, odwiedźcie stół kolekcjonerski na Zimowym Rynku, by wymienić je na zimowe dowody. Za te zmrożone świadectwa męstwa można kupić wiele różnych nagród, w tym: trofeum wierzchowca, trofea na plecy dla poszczególnych klas, elementy ozdobne broni, ofensywny aspekt legendarny Odłamek Świtu, napar Gileona i nie tylko – informuje Blizzard.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…