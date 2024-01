Diablo 4 w liczbach. Blizzard podsumowuje dokonania graczy w 2023 roku

Opublikowana przez Blizzard infografika ujawnia, że w 2023 roku gracze Diablo 4 zgładzili trylion potworów, a najpopularniejsze klasy postaci to Czarodziej oraz Nekromanta . To jednak nie koniec przedstawionych przez deweloperów statystyk. Twórcy podzielili się również nieco mniej przyjemnymi dla użytkowników liczbami.

W Diablo 4 pojawią się nowe sezony, a premiera pierwszego rozszerzenia, Naczynia Nienawiści, również zaplanowana jest na 2024 rok. Będzie to kontynuacja historii Mefista i Neireli. W rozszerzeniu zadebiutuje też nowa klasa, niewidziana dotąd w uniwersum Diablo – przypomina Blizzard we wpisie podsumowującym 2023 rok.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…

