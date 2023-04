Wiemy, kiedy otworzą się serwery Diablo 4. Graczy z Polski czeka nocna premiera

Blizzard zaprezentował wczoraj materiał wideo prezentujący endgame w Diablo 4. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna warta uwagi informacja związana z nadchodzącą produkcją Blizzarda. Mike Ybarra – prezes studia – podzielił się bowiem szczegółami, które powinny zainteresować wszystkich miłośników Diablo. Deweloper ujawnił bowiem dokładne godziny premiery nowej odsłony wspomnianej serii.

Diablo 4 ze szczegółami na temat premiery. Poznaliśmy godziny otwarcia serwerów pełnej wersji gry

Ybarra już pod koniec zeszłego miesiąca przedstawił dokładne godziny otwarcia serwerów pełnej wersji Diablo 4 w poszczególnych regionach. Wczoraj jednak prezes Blizzarda udostępnił zaktualizowane informacje. Jak można się było spodziewać, graczy z Polski czeka nocna premiera. Nowa odsłona serii Diablo zostanie bowiem udostępniona w naszym kraju 6 czerwca dokładnie o 1:00.



Wspomniana data dotyczy graczy, którzy zdecydują się na kupno wersji standardowej. Posiadacze Diablo 4 w edycji Deluxe lub Ultimate będą mogli bowiem rozpocząć zabawę już 2 czerwca o 1:00 czasu polskiego. Czy premiera pełnej wersji odbędzie się bez większych problemów? Przekonamy się już za 2 miesiące.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.. Jak wspomnieliśmy wyżej, oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w zeszłym miesiącu testów beta: Diablo IV – już graliśmy. Kolejka do piekła.

