Diablo 4 na kolejnym zwiastunie. Blizzard prezentuje zawartość Ultimate Edition

Zgodnie z zapowiedziami już w ten weekend odbędą się testy beta Diablo 4 dla osób, które zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Tymczasem Blizzard postanowił opublikować kolejny zwiastun swojej nowej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny ma zachęcić graczy do zainteresowania się wersją Ultimate Edition, ponieważ prezentuje zawartość wspomnianego wydania.

Diablo 4 z prezentacją zawartości Ultimate Edition

Gracze, którzy zdecydują się na zakup Diablo 4 Ultimate Edition, otrzymają m.in. zestaw przedmiotów kosmetycznych do wykorzystania w grach Diablo 3, Diablo Immortal oraz World of Warcraft. Ponadto dzięki wspomnianej wersji użytkownicy będą mogli rozpocząć zabawę z nadchodzącą odsłoną serii Diablo już cztery dni przed jej oficjalną premierą.



Diablo 4 Ultimate Edition zapewni również przyspieszone odblokowanie sezonowego karnetu bojowego. Gracze, którzy zdecydują się na zakup wspomnianego wydania, otrzymają dodatkowo również wierzchowca „Pokusa”, pancerz dla wierzchowca „Piekielna Skorupa” oraz emotkę „Skrzydła Stworzyciela” do wykorzystania w Diablo 4.



Na konsolach PlayStation i Xbox gra Diablo 4 w wersji Ultimate Edition została wyceniona na 459 złotych. Wydanie na komputery osobiste dostępne jest natomiast platformie Battle.net w cenie 99,99 euro.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 6 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla nadchodzących testów beta.