Dev Diary odsłania tajniki sztuki w MARS 2120

Nowy Dev Diary skupia się na artystycznym tle marsjańskiego otoczenia gry. Zespół QUByte Interactive postawił na mieszankę realistycznych środowisk hard sci-fi z kolorowymi, praktycznymi efektami, które dominowały w kinie końca lat 70. i 80., w filmach takich jak „Obcy”, „Obcy – decydujące starcie” czy „Mój własny wróg”. W wizji deweloperów znalazły się zarówno struktury badawcze, jak i ogromne szklarnie oraz kwatery mieszkalne dla załogi ekspedycji na Czerwoną Planetę.

Guilhes Damian, współzałożyciel QUByte, podkreśla: „Fascynacja, jaką Mars budzi w nas od czasu, gdy pierwsze sondy zaczęły badać jego powierzchnię w 1971 roku oraz cała zgromadzona do tej pory wiedza naukowa, były paliwem do wyobrażenia sobie, jak mogłaby wyglądać ludzka kolonia na Marsie w niedalekiej przyszłości. Dodatkowo, wielkie tytuły filmowe science fiction z lat 80. i 90. były ogromną inspiracją dla wizualnej strony gry”.

Przygoda na Marsie

MARS 2120 to opowieść o ludzkości, która z powodzeniem skolonizowała różne planety w naszym układzie słonecznym, umożliwiając ludziom ucieczkę przed coraz bardziej ponurą sytuacją na Ziemi. Po otrzymaniu niepokojącego sygnału SOS z Marsa, to do sierżant Anny "Trzynastki" Charlotte oraz elitarnego zespołu kosmicznych marines należy odpowiedź na wezwanie i ratunek pierwszej kolonii. Gra oferuje graczom nieliniowe podejście do walki i eksploracji, z możliwością korzystania z różnorodnych ataków dystansowych i wręcz oraz umiejętności żywiołowych.