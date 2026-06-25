Deltarune Chapter 5 już dostępne. Nowy rozdział ustanowił rekord popularności na Steamie

Premiera Chapter 5 przełożyła się na ogromny wzrost aktywności na Steamie. Wynik blisko 292 tysięcy graczy jednocześnie jest najlepszym rezultatem w historii Deltarune i ponad dwukrotnie przewyższa rekord ustanowiony przy wcześniejszym debiucie gry.

W grze znajdziesz

Wspaniałą ścieżkę dźwiękową i fabułę autorstwa Toby’ego Foxa!

Poznaj nowych, ujmujących bohaterów, a także znane postacie, takie jak Toriel, Sans i nie tylko. Co? Papyrus? Nie, jest zajęty. Przepraszam

Płynną i wyrazistą animację pikselową autorstwa Temmie. Ma też nową czapkę (w grze)

Liniowy system oparty na rozdziałach, do którego można dołączyć w dowolnym momencie.

Kreatywne bitwy polegające na unikaniu pocisków, inspirowane grami takimi jak Touhou i Chrono Trigger.

Diabelsko trudni ukryci bossowie.

I…

...tylko jedno zakończenie?