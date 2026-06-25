Deltarune Chapter 5 już dostępne. Nowy rozdział ustanowił rekord popularności na Steamie

Kontynuacja przygód Krisa przyciągnęła setki tysięcy graczy w dniu premiery.
Nowy rozdział Deltarune jest już dostępny. Premiera Chapter 5 pozwala graczom kontynuować historię Krisa i jego towarzyszy, a zainteresowanie okazało się na tyle duże, że produkcja ustanowiła nowy rekord aktywności na Steamie. Według dostępnych danych tytuł osiągnął jednocześnie 291 816 graczy, wyraźnie poprawiając wcześniejszy rekord wynoszący 133 930 użytkowników.
Deltarune po raz kolejny kontynuuje historię Krisa
Nowy rozdział ponownie zabiera graczy do świata Dark Fountains, gdzie na Krisa i jego drużynę czekają kolejne niebezpieczeństwa, nowe postacie oraz trudne decyzje. Podobnie jak w poprzednich częściach, gracze mogą wybierać pomiędzy pokojowym rozwiązywaniem konfliktów a bezpośrednią walką z przeciwnikami.
Premiera Chapter 5 przełożyła się na ogromny wzrost aktywności na Steamie. Wynik blisko 292 tysięcy graczy jednocześnie jest najlepszym rezultatem w historii Deltarune i ponad dwukrotnie przewyższa rekord ustanowiony przy wcześniejszym debiucie gry.
W grze znajdziesz
Wspaniałą ścieżkę dźwiękową i fabułę autorstwa Toby’ego Foxa!
Poznaj nowych, ujmujących bohaterów, a także znane postacie, takie jak Toriel, Sans i nie tylko. Co? Papyrus? Nie, jest zajęty. Przepraszam
Płynną i wyrazistą animację pikselową autorstwa Temmie. Ma też nową czapkę (w grze)
Liniowy system oparty na rozdziałach, do którego można dołączyć w dowolnym momencie.
Kreatywne bitwy polegające na unikaniu pocisków, inspirowane grami takimi jak Touhou i Chrono Trigger.
Diabelsko trudni ukryci bossowie.
I…
...tylko jedno zakończenie?
GramTV przedstawia:
Chapter 5 do Deltarune trafił nie tylko na PC. Nowy rozdział dostępny jest również na PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Według karty na Steamie kolejny etap gry jest planowany na 2027 rok.
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