Death Stranding 2 na State of Play to pewniak? Hideo Kojima zaprasza na pokaz

Zgodnie z zapowiedziami pierwsze State of Play w 2024 roku rozpocznie się 31 stycznia o 23:00 czasu polskiego. Sony poinformowało, że pokaz będzie trwać około 40 minut, a w jego trakcie zaprezentowanych zostanie ponad 15 gier, w tym m.in. takie tytuły jak Rise of the Ronin czy Stellar Blade. Całość będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach YouTube, Twitch oraz TikTok.

Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2 zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Obecnie nie znamy nawet przybliżonej daty premiery gry. Niewykluczone jednak, że zmieni się to w trakcie jutrzejszego State of Play.