Death Howl to mroczny deck-builder z elementami soulslike. Wydawcą polskie 11 bit studios

Gra łączy elementy deck-buildera i soulslike. Gracze będą musieli tworzyć i udoskonalać swoje talie, aby stawić czoła nieustępliwym duchom w turowych starciach. Każdy region oferuje unikalne typy kart, wzbogacając strategiczne możliwości. Dodatkowo talie można ulepszać za pomocą szamańskich totemów, co pozwoli na lepsze przygotowanie do śmiertelnie niebezpiecznych starć.

Utrata ukochanej osoby jest uniwersalnym cierpieniem i nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. Stąd wierzymy, że nasza narracja zdolna jest rezonować z graczami wszelkiego rodzaju. Stawiamy na świeże podejście do gatunku deck-builderów, łącząc go z elementami produkcji soulslike i dodając fascynujący świat do eksploracji. Wszystko to przełożyć ma się na grę wywierającą trwały wpływ na każdego, kto dołączy do Ro w jej podróży. – przekazał Malte Burup, reżyser, artysta i scenarzysta Death Howl w The Outer Zone.