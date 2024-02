Deadpool & Wolverine z wielką niespodzianką w zwiastunie? Kultowy złoczyńca może pojawić się w filmie

Nie ma żadnych innych wiarygodnych przesłanek, że postać ze zwiastuna Deadpool & Wolverine to właśnie Victor Von Doom. Wprowadzenie złoczyńcy do MCU może jednak sugerować jeszcze jeden szczegół z ostatniej sceny trailera. W 2 minucie i 2 sekundzie widzimy zniszczony egzemplarz komiksu obok leżącego na ziemi Deadpoola. Jest to numer Secret Wars #5 z 2015 roku, do którego scenariusz napisał Jonathan Hickman. Na okładce wydania pojawił się Doktor Doom.