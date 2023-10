Deadpool 3 priorytetem dla Marvela. Film utrzyma swoją datę premiery?

Strajk scenarzystów został już oficjalnie zakończony i teraz wytwórnie usiądą do stołu z przedstawicielami związku aktorów, aby negocjować nową umowę. Wygląda więc na to, że wkrótce praca na planach wielu produkcji będzie mogła zostać wznowiona. Na rezultat wyników negocjacji najbardziej wyczekuje Marvel, który jak najszybciej chce dokończyć pracę nad Deadpoolem 3. Do skończenia filmu pozostało niewiele dni zdjęciowych i studio chce za wszelką cenę utrzymać majową datę premiery nowych przygód Pyskatego Najemnika.

Deadpool 3 – data premiery może zostać utrzymana

Jakiś czas temu Deadpool 3 stracił swoją datę premiery wyznaczoną na 3 maja 2024 roku. Wyglądało więc na to, że Marvel opóźni debiut swojego filmu, aby spokojnie dokończyć produkcję. Z raportu The Wrap wynika jednak, że studio chce jak najszybciej wrócić na plan i dokończyć film, aby nie dokonywać kolejnych zmian w swoim harmonogramie premier.