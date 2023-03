Dead Space w trybie FPP. Klasyczna wersja gry otrzymała ciekawą modyfikację

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o interesującym materiale wideo prezentującym Dead Space Remake w rzucie izometrycznym. Tymczasem okazuje się, że oryginalna wersja przygód Isaaca Clarke’a doczekała się ciekawej modyfikacji. Mod pozwala bowiem zagrać w produkcję Visceral Games w trybie FPP.

Dead Space z 2008 roku otrzymał modyfikację, która wprowadza do gry tryb FPP

Za wspomnianą modyfikację odpowiada moder posługujący się pseudonimem „ReverseEngineeringGame”. Jak informuje twórca, do stworzenia projektu wykorzystany został Cheat Engine. Bazowa wersja moda powstała w około 5, a kilka kolejnych miesięcy autor spędził na dopracowywaniu poszczególnych elementów i usuwaniu różnego rodzaju błędów.



„ReverseEngineeringGame” opublikował materiał wideo prezentujący wspomnianą modyfikację w akcji. Nagranie znajdziecie na dole wiadomości. Jeśli natomiast chcielibyście zagrać w grę Dead Space z 2008 roku w trybie FPP, to wszystkie niezbędne pliki dostępne są na stronie NexusMods.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości remake Dead Space dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…