Dead Space Remake jest zbyt straszne?

Premiera Dead Space Remake zbliża się wielkimi krokami. Fani zastanawiają się, czy odświeżona wersja sprosta ich oczekiwaniom, a kultowy horror dalej będzie posiadać ten niepowtarzalny klimat. Wszystko wskazuje na to, że Dead Space Remake będzie straszniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a pomogą w tym osiągnięcia współczesnej techniki. Jeden z twórców przyznał, że są momenty, w których gra jest dla niego po prostu za straszna.

Dead Space Remake może dołączyć do grona najstraszniejszych horrorów

David Robillard – dyrektor techniczny w studiu Motive – w jednym z wywiadów przyznał, że kiedy ma założone słuchawki, nie jest w stanie grać w Dead Space Remake nocą. Gra go po prostu przeraża, a wszystko za sprawą realizmu i panującej dookoła atmosfery. Ma tu na myśli nie tylko stronę wizualną, ale również dźwięki, nastrój i efekty, które dodatkowo potęgują uczucie strachu.



Chętnie dowiemy się, jak Wy gracie w horrory takiej klasy? Boicie się, czy wirtualne straszydła nie są w stanie Was przerazić? Dajcie znać, która z gier przestraszyła Was najbardziej.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na PC, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.