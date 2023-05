Dead Space Remake do sprawdzenia za darmo. Gracze muszą się jednak pospieszyć

Dead Space Remake doczekał się na Steam bezpłatnej wersji trial. Wspomniany okres próbny pozwala graczom PC przez 90 minut cieszyć się odświeżoną wersją przygód Isaaca Clarke’a . Zainteresowani nie powinni jednak zwlekać, ponieważ oferta ważna jest jedynie do 29 maja do 19:00 czasu polskiego. Więcej informacji znajdziecie na platformie Valve .

Od premiery Dead Space Remake minęło już kilka miesięcy. Nowe wydanie przygód Isaaca Clarke’a zebrała świetne recenzje , a Electronic Arts zastanawia się nad odświeżeniem kolejnych odsłon serii Dead Space . Tymczasem na Steam pojawiła się interesująca oferta skierowana do posiadaczy komputerów osobistych. Użytkownicy platformy Valve mają bowiem szansę przetestować najnowszą produkcję studia EA Motive za darmo.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…