Dead Island 2 z kolejnymi szczegółami. W sieci pojawiła się lista osiągnięć

Wygląda na to, że na łowców trofeów czeka sporo zabawy.

Pod koniec marca Deep Silver opublikowało kinową sekwencję tytułową z gry Dead Island 2. Nieco wcześniej jeden z deweloperów ujawnił, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącej kontynuacji Dead Island. Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianą produkcją. Jeden z serwisów udostępnił bowiem częściową listę osiągnięć, które będzie można zdobyć w trakcie zabawy.

W sieci pojawiły się szczegóły na temat osiągnięć w Dead Island 2

Serwis TrueAchievements udostępnił listę 27 osiągnięć z Dead Island 2, dzięki której zainteresowani mogą sprawdzić, czego można spodziewać się po wspomnianej produkcji. Spora część trofeów – jak można się było spodziewać – związana jest z walką i eksterminowaniem zombie w konkretny sposób.



Lista zdradza również, że w Dead Island 2 dostępnych będzie co najmniej 40 zadań pobocznych. Gracze, którzy zamierzają ukończyć grę na 100%, będą musieli również poświęcić swój czas na zabawę w trybie kooperacji. Nie zabraknie też osiągnięć związanych z eksploracją, rozwojem postaci oraz ulepszaniem broni.



Warto zaznaczyć, że lista osiągnięć udostępniona przez serwis TrueAchievements nie jest kompletna. Nie znajdziemy bowiem na niej trofeów związanych z głównym wątkiem fabularnym. Zainteresowani mogą więc zapoznać się ze szczegółami na temat poszczególnych achievementów bez obaw o ewentualne spoilery.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji gry: Kilkanaście godzin z Dead Island 2 za mną – wyżej kolan nie podskoczysz.