Dead Island 2 z trzema zwiastunami. Twórcy prezentują kolejne grywalne postacie

Niecałe dwa tygodnie temu do sieci trafił zwiastun prezentujący jedną z grywalnych postaci w Dead Island 2. Jak można się było spodziewać, firma Deep Silver przygotowała więcej materiałów, dzięki którym gracze mogą lepiej poznać bohaterów wspomnianej produkcji. Wydawca wspólnie z deweloperami przygotował bowiem aż trzy nowe trailery.

Nowe zwiastuny z Dead Island 2 przedstawiają graczom trójkę bohaterów

Podobnie jak opublikowany na początku miesiąca zwiastun, tak i najnowsze materiały promocyjne są dość krótkie. Wszystkie zawierają jednak fragmenty rozgrywki i pozwalają przyjrzeć się unikalnym umiejętnościom poszczególnych bohaterów. Dzięki wspomnianym trailerom dowiedzieliśmy się, że do zaprezentowanego niecałe dwa tygodnie temu Ryana dołączą Jacob, Dani oraz Amy.



Jacoba twórcy określają jako „antybohatera”, który ma w sobie coś z rockmana. Podobnie jak reszta postaci będzie on mógł pochwalić się dwiema umiejętnościami. Dzięki „Dzikości” otrzyma kumulującą się nieznaczną premię do obrażeń przy wyprowadzaniu ataków w krótkim czasie. „Krytyczne Zyski” zapewnią natomiast umiarkowaną premię do obrażeń krytycznych, gdy bohater będzie miał mało energii.



Dani natomiast to „pochodząca z irlandzkiego hrabstwa Cork Dani to fanka rockabilly”, która uwielbia szaleć na koncertach. Jej specjalnymi umiejętnościami będą „Żądza Krwi” oraz „Grom”. Pierwsza z nich pozwoli jej odzyskiwać zdrowie przy zabijaniu zombie w krótkim odstępach czasu. Druga sprawi, że mocne ataki będą wywoływać „potężną” eksplozję po trafieniu celu.



Ostatnią z zaprezentowanych postaci jest Amy – błyskotliwa paraolimpijka, której specjalnymi umiejętnościami będą „Zmienny Miotacz” oraz „Dziel i Rządź”. Dzięki pierwszej z nich bohaterka będzie odzyskiwać energię po trafieniu wroga rzuconą bronią. Za sprawą drugiej Amy będzie natomiast otrzymywać nieznaczną premię do obrażeń podczas atakowania odosobnionych zombie.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 28 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z zaprezentowanymi w grudniu fragmentami rozgrywki.