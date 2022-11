Evil West z filmem od Stevena Spielberga? Twórca God of War jest zachwycony grą

Evil West zadebiutowało kilka dni temu na PC i konsolach. Najnowsze dzieło Flying Wild Hog podzieliło recenzentów, ale grą polskiego zespołu ewidentnie zachwycony jest David Jaffe – twórca serii God of War oraz Twisted Metal. Deweloper stwierdził, że gdyby dziś reżyserował przygody Kratosa, to czerpałby sporo inspiracji z dzieła polskiego studia. Okazuje się jednak, że to dopiero początek zachwytów, ponieważ Jaffe uważa, że Evil West powinien zainteresować się sam… Steven Spielberg.

David Jaffe wypowiada się w samych superlatywach o Evil West

Twórca God of War opublikował na portalu społecznościowym Twitter wpis, w którym zwrócił się do Jamesa Mangolda – reżysera m.in. „Wolverine”, „Logan: Wolverine”, „3:10 do Yumy” czy też „Le Mans ’66” – by ten pokazał swojemu „kumplowi”, Stevenowi Spielbergowi, markę Evil West, która zdaniem dewelopera najwyraźniej świetnie sprawdziłaby się jako film.



Jaffe wspomina, że Spielberg chce wyreżyserować western, a najnowsza produkcja studia Flying Wild Hog oferuje nawet „nieco więcej”. Twórca God of War podkreśla, że Evil West to „naprawdę świetne IP”, które może pochwalić się „bardzo ciekawą fabułą, budową świata i postaciami”. Na koniec wpisu deweloper przyznał, że „jego praca jest skończona” i życzył wszystkim szczęśliwego Święta Dziękczynienia.



Studio Flying Wild Hog z pewnością jest zadowolone, że tak doświadczony i zasłużony dla branży twórca chwali ich najnowsze dzieło. Ekranizacja Evil West od Stevena Spielberga wydaje się jednak mało prawdopodobnym scenariuszem. Myślicie, że ostatnia produkcja twórców Shadow Warriora powinna doczekać się filmu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.



Na koniec przypomnijmy, że Evil West dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Flying Wild Hog, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Evil West – recenzja. Dziki Zachód jest… dziki.

